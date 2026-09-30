Астрономы нашли кандидата в экзопланеты в зоне обитаемости самой горячей звезды за всю историю наблюдений

Анализ наблюдений 16 440 переменных звёзд, собранных космическим телескопом TESS, выявил кандидата в экзопланеты у звезды HD 156295 — бело-голубого гиганта A-типа в созвездии Дракона. Если сигнал подтвердится, то это окажется самая горячая звезда, в зоне обитаемости которой обнаружена экзопланета. Светило массой 1,67 солнечной, температурой около 7 767 кельвинов и светимостью 9,16 солнечной видно невооружённым глазом — до него всего 140 световых лет.

Объект HD 156295 b примерно в 6,3 раза массивнее Юпитера и обращается на расстоянии около 4 астрономических единиц, совершая полный оборот за 2 200 дней. Поток излучения от звезды на этой орбите составляет примерно 60% от того, что Земля получает от Солнца. О жидкой воде на газовом гиганте речи не идёт, но сам факт присутствия планеты-гиганта в зоне обитаемости A-звезды — параметрический ориентир для моделей формирования планетных систем у массивных светил.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Обнаружить кандидата удалось не транзитным методом и не по лучевым скоростям — оба практически неприменимы к субгигантам A-класса из-за быстрого вращения и отсутствия узких спектральных линий. Вместо этого исследовательская группа использовала пульсационный тайминг: звёзды типа дельта Щита пульсируют с высокой стабильностью. Гравитационное влияние компаньона слегка смещает фазу пульсаций — по этим микроскопическим задержкам и восстанавливается орбита второго объекта. Метод чувствителен именно к среднепериодическим компаньонам, данные которых не проявляются ни в транзитах, ни в прямых наблюдениях.

Авторы выставили оценку надёжности — примерно 50%, честно указывая, что амплитудные вариации пульсаций дельта Щита способны имитировать орбитальный сигнал. Текущая база наблюдений TESS охватывает около 2 000 дней — меньше полного орбитального периода предполагаемой экзопланеты. Новые данные TESS за 2027 год удлинят базу до 3 000 дней и помогут уточнить периодичность и существование экзопланеты. Дополнительным фильтром станет астрометрия Gaia DR4, которая с 66-месячной базой покроет почти полный орбитальный период и зафиксирует 300-микросекундное смещение, если планета действительно существует.

Помимо HD 156295 b, в той же выборке найдены 8 кандидатов в коричневые карлики массами от 25 до 59 масс Юпитера на орбитах от 1 130 до 2 800 дней. 6 из них попадают прямо в «пустыню коричневых карликов» — зону периодов и масс, где такие объекты статистически редки. Ожидается, что будущий телескоп PLATO для ярких звёзд радикально повысит точность пульсационного тайминга и впервые позволит искать компаньонов массы Юпитера у горячих A-звёзд.