Китайская CAS Space запустит многоразовую ракету с фармацевтическими экспериментами в начале 2027 года

Китайская коммерческая космическая компания CAS Space перенесла первый запуск многоразовой суборбитальной ракеты Lihong-2 с конца 2026-го на первый квартал 2027 года. Первый запуск планируется использовать для экспериментов по кристаллизации белков и низкомолекулярных лекарственных веществ. CAS Space проведёт их совместно с Гуанчжоуской лабораторией, которая разработает научную программу, подготовит образцы и проведёт последующий анализ результатов.

Lihong-2 должна подниматься выше линии Кармана — высоты 100 км, которую принято использовать как условную границу космоса, — и обеспечивать более 180 секунд микрогравитации. Ракета сможет вывести до 3 тонн полезной нагрузки объёмом до 8 м³. CAS Space планирует возвращать первую ступень и использовать её повторно до 30 раз.

Источник изображения: CAS Space

Аппарат длиной 18 м будет стартовать с массой около 60 тонн и получит жидкостные двигатели Liqing-1 тягой порядка 30 тонн каждый, работающие на керосине и жидком кислороде. В верхней части ракеты размещается капсула, которую можно вернуть на Землю после эксперимента. Компания также рассматривает Lihong-2, обозначаемую как PH-2, как основу для суборбитальных туристических полётов с экипажем до семи человек, однако сроки таких миссий не объявлены.

Для CAS Space это развитие уже испытанной технологии возвращения полезной нагрузки. В январе компания провела суборбитальный полёт ракеты Lihong-1 с последующим возвращением капсулы на парашюте. Аппарат поднялся примерно на 120 км и доставил эксперимент по производству металлов Института механики Китайской академии наук.

Фармацевтическое направление соответствует приоритетам китайской космической программы. В ноябре 2025 года Китайское национальное космическое управление (CNSA) включило космическую биофармацевтику в план развития коммерческой космонавтики на 2025–2027 годы. CAS Space также участвует в проектах орбитальной космической биомедицины и разрабатывает Lihong-3 — платформу для более продолжительных экспериментов на орбите с полезной нагрузкой не менее 300 кг, первый запуск которой намечен на 2028 год.