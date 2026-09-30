Google идет по пути Samsung: Google Pixel 11a мало чем отличается от Pixel 10a и Pixel 9a

Подобно тому, как многие поколения флагманов Samsung имели минимум внешних различий

В сети появились качественные рендеры будущего Google Pixel 11a, презентация которого ожидается весной 2027 года. Изображения показывают, что доступная модель сохранит практически неизменный дизайн двух предыдущих поколений.

Внешне Pixel 11a практически повторяет Pixel 10a, который, в свою очередь, был очень похож на Pixel 9a. Сохранятся плоские грани, заметная рамка вокруг дисплея и компактный блок из двух камер.

По данным утечки, размеры корпуса составят 153,46 × 72,35 × 9 мм. То есть устройство станет немного короче и уже Pixel 10a, но сохранит прежнюю толщину.

Смартфону приписывают 6,3-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3350 нит. Объем оперативной памяти останется на уровне 8 ГБ, а емкость аккумулятора составит 5000 мА·ч.

Основным аппаратным новшеством станет SoC Tensor G6, то есть эта бюджетная модель получит ту же однокристальную систему, что и более дорогие Pixel 11.

Pixel 11a, согласно утечке, выйдет как минимум в четырех цветах — черном, серебристом, зеленом и фиолетовом. Официальная премьера Pixel 11a ожидается через пару месяцев.