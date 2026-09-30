Три барабана, 14 кг белья и всего 12 минут на стирку: новая машина Xiaomi Mijia Healthy Wash Pro позволяет одновременно запускать три независимые стирки

Новинка уже поступила в продажу в Китае

Xiaomi начала продажи в Китае Mijia Triple-Tube Washing Machine Healthy Wash Pro — стиральной машины с тремя независимыми барабанами общей загрузкой 14 кг. Обычная версия стоит 5000 юаней (745 долларов), а с государственной субсидией — 4000 юаней (595 долларов). Стирально-сушильная модификация стоит 6000 юаней (895 долларов) и 5000 юаней (745 долларов) соответственно.

Главный барабан рассчитан на 11 кг белья, а два дополнительных — по 1,5 кг. Последние предназначены, например, для отдельной стирки нижнего белья, носков или детских вещей. Все три секции могут работать одновременно или независимо друг от друга.

Версия с сушкой вмещает до 9 кг белья: основной барабан рассчитан на сушку 7 кг, а каждый из двух маленьких — по 1 кг. Несмотря на три секции, размеры устройства составляют 598 × 570 × 850 мм — примерно как у стандартной 10-килограммовой машины с фронтальной загрузкой.

Для предотвращения перекрестного загрязнения каждый барабан имеет собственный контур подачи воды. Для разных секций предусмотрены специализированные программы, включая отдельные режимы для детской одежды, нижнего белья и носков. В стирально-сушильной версии также имеется стерилизация холодной водой. Xiaomi заявляет эффективность удаления бактерий и вирусов на уровне 99,99%, грибков — 99,99%, аллергенов — более 96%, а пылевых клещей — 100%.

Управление дополняется ИИ-системой Mijia Lingyun на базе большой модели Xiaomi MiMo. Пользователь может описать материал, цвет и характер загрязнения одежды, после чего система предложит подходящие параметры стирки. Малые барабаны также умеют определять массу белья, а система распознает материал и автоматически подбирает количество моющего средства и режим вращения.

Трехканальный дозатор обеспечивает подачу средства для каждого барабана. По заявлению Xiaomi, одной полной заправки хватает примерно на месяц. Для слабозагрязненных вещей предусмотрены программы продолжительностью от 12 минут.

Чтобы одновременная работа трех барабанов не вызывала чрезмерных вибраций, Xiaomi использует цельную стальную раму, систему амортизации и алгоритмы автоматической балансировки, анализирующие вибрации в реальном времени. Уровень шума основного барабана заявлен на уровне 52 дБ при стирке и 66 дБ при отжиме.