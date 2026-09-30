QR-код вместо паспорта: Минтруд предложил выдавать пенсии по цифровому удостоверению в Max

В отделениях «Почты России» и на дому

Минтруд России предложил разрешить получать пенсию в отделениях «Почты России» и у почтальона с помощью цифрового удостоверения Max вместо паспорта. Проект соответствующего постановления опубликован для общественного обсуждения.

Сейчас цифровое удостоверение Max уже можно использовать для подтверждения права на отдельные льготы и скидки, в том числе при посещении музеев. Ведомство предлагает расширить перечень таких случаев, включив в него получение пенсионных выплат через организации федеральной почтовой связи.

Для получения пенсии наличными в кассе или при доставке на дом сейчас требуется паспорт. После принятия изменений пенсионерам будет достаточно показать QR-код цифрового удостоверения в Max.

В Минтруде отметили, что такая возможность позволит не брать с собой бумажный паспорт при получении пенсии. После утверждения изменений ведомство также планирует скорректировать правила выплаты пенсий с учетом нового способа подтверждения личности.