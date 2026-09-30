GPT-6 Astra Pro помогла опровергнуть 59-летнюю гипотезу о невозможности сложных стеллараторов

Мэтт Ландреман, физик из американского стартапа Type One Energy — компании, разрабатывающей коммерческие термоядерные электростанции на основе стеллараторов, — опубликовал на arXiv два семейства точных аналитических решений уравнений магнитогидродинамического равновесия.

Магнитогидродинамическое равновесие — ключевой математический барьер для термоядерных реакторов типа стелларатор. Решения оказались контрпримерами к гипотезе Гарольда Града, сформулированной ещё в 1967 году: выдающийся математик утверждал, что гладких трёхмерных равновесий с непостоянным давлением плазмы, скорее всего, не существует без дополнительной симметрии вроде осевой. Ландреман показал, что существуют — и выписал их явно.

В отличие от токамака, где плазма частично удерживается током, текущим через неё саму, стелларатор формирует поле исключительно внешними катушками сложной формы. Это позволяет работать без срывов, но требует доказательства, что вложенные магнитные поверхности — слои, по которым движется плазма, не касаясь стенок, — вообще возможны в трёхмерной геометрии. Гипотеза Града утверждала обратное.

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Ландреман вывел явные формулы для поля, тока, давления и формы поверхностей. Первое семейство описывает конфигурацию, где полевые линии замыкаются ровно через два оборота, второе — где на одних поверхностях линии замкнуты, а на других бесконечно навиваются, что ближе к рабочему режиму реактора. Все величины выражены через элементарные функции, приближений по малости отклонения от симметрии нет.

Автор использовал большую языковую модель GPT-6 Astra Pro для поиска решений, затем проверил уравнения вручную. Численный код VMEC, стандартный инструмент проектировщиков стеллараторов, подтвердил совпадение с аналитикой. Решения могут служить эталонными тестами для программ, рассчитывающих магнитное удержание. Скрипты для проверки выложены в открытый доступ.

Практическое значение — двойное. Во-первых, снят концептуальный запрет: теперь известно с математической достоверностью, что сильно несимметричные равновесия с идеальными потоковыми поверхностями принципиально существуют. Во-вторых, полученные решения можно использовать как эталонные тесты для численных кодов равновесия, которые проектируют реальные реакторы. Ландреман отмечает, что остаются открытыми вопросы о существовании аналогичных решений для безвихревых полей, для конфигураций с нарушенной стеллараторной симметрией и для точной квазисимметрии — но один из старейших математических барьеров в физике плазмы теперь преодолён.