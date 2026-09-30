В России ужесточат правила для SIM-карт и рассылок: что изменится

Третий пакет мер противодействия кибермошенникам планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию

Минцифры России рассказало о новом пакете мер против телефонного и интернет-мошенничества. Сейчас законопроект размещён для общественного обсуждения и включает изменения в работе с персональными данными, SIM-картами и массовыми рассылками.

На «Госуслугах» планируется запустить единую платформу согласий на обработку персональных данных. Пользователь сможет просматривать ранее выданные разрешения, узнавать цели и способы использования информации, отзывать согласия и сообщать о возможных нарушениях.

В ГИС «Антифрод» предлагается создать базу участников мошеннических схем, которые передают злоумышленникам номера телефонов и учётные записи. Это должно упростить выявление и блокировку подозрительной активности.

Отдельный блок инициатив касается SIM-карт. Их распространением смогут заниматься только юридические лица — прямые дилеры операторов. Продажа предоплаченных и уже оформленных на других пользователей SIM-карт будет запрещена. Для M2M-устройств планируется установить отдельные правила использования связи, чтобы исключить применение таких номеров для массовых обзвонов и рассылок.

Кроме того, SMS-рассылки предлагается передать под контроль операторов связи. Сейчас массовыми сообщениями занимаются в том числе сторонние агрегаторы, деятельность которых, по оценке Минцифры, создаёт дополнительные риски для мошеннических схем.