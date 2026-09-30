Firefox заметно изменился: Mozilla обновила дизайн и вернула компактный режим

Организация Mozilla обновила дизайн браузера Firefox для компьютеров и мобильных устройств. Новая версия браузера под номером 157 получила округлённые вкладки и адресную строку, обновлённые цвета, иконки и темы оформления. Интерфейс десктопной и мобильной версий теперь выполнен в едином стиле.

Изменения ранее тестировались в бета-версиях, а теперь стали доступны всем пользователям. В Mozilla заявили, что обновление не должно влиять на производительность браузера.

Вместе с редизайном Firefox получил больше вариантов персонализации. Пользователям доступны дополнительные темы и обои, а также набор цветовых схем со светлым и тёмным оформлением.

В Firefox 157 также вернулся Compact Mode — компактный режим интерфейса, уменьшавший размеры вкладок и панели инструментов. Он позволяет освободить больше места на экране для веб-страниц. Для небольших дисплеев предусмотрен автоматический переход в компактный режим.