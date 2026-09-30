Гарантия 10 лет на компрессор и автоматический ледогенератор: Xiaomi представила новый большой и недорогой холодильник

Xiaomi начала продажи в Китае холодильника Mijia Refrigerator Pro 439L French Automatic Ice Maker. Модель объемом 439 литров получила автоматический ледогенератор. Цена составляет 5000 юаней (745 долларов), что не очень много для такой большой модели. При этом на полу Mijia Refrigerator Pro 439L French Automatic Ice Maker занимает всего 0,42 м². Xiaomi утверждает, что площадь установки удалось уменьшить на 7,1% относительно предыдущего поколения, не сокращая внутренний объем. Ширина корпуса составляет 702 мм, глубина — 597 мм.

Холодильная и морозильная камеры используют независимые контуры охлаждения, что позволяет раздельно контролировать температуру и уменьшает смешивание запахов между отделениями. Дополнительная зона предлагает четыре режима для разных продуктов: детского питания, сухих продуктов, хранения около нулевой температуры, а также фруктов и овощей. Для последних предусмотрена технология поддержания повышенной влажности. Xiaomi заявляет, что она позволяет сохранять фрукты и овощи свежими до семи дней. Морозильная камера способна понижать температуру до -30 °C.

Встроенный ледогенератор работает полностью автоматически и способен приготовить порцию плотных кубиков льда примерно за 55 минут. Через смартфон можно настроить расписание производства льда и получать уведомления. Сам ледогенератор поддерживает трехминутную автоматическую очистку, для которой заявлена антибактериальная эффективность 99%.

Отдельная ионная система очистки предназначена для борьбы с запахами, бактериями, этиленом и остатками пестицидов. По данным Xiaomi, неприятные запахи удаляются примерно за три минуты, а цикл стерилизации занимает две минуты. Заявленная эффективность уничтожения бактерий достигает 99,9999%.

Уровень шума составляет 32 дБ, а заявленное среднее энергопотребление — 0,69 кВт·ч в сутки. На компрессор производитель предоставляет десятилетнюю гарантию.