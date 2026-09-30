Wildberries выходит за рамки товаров: маркетплейс запустил «WB Услуги»

Команда Wildberries начала тестировать новый раздел «WB Услуги» для поиска частных специалистов. Сервис появился внутри «WB Ресейл» на сайте и в мобильном приложении маркетплейса и пока доступен части пользователей. В ближайшее время его планируют открыть для всех клиентов в России.

На первом этапе в разделе представлены услуги по ремонту квартир и домов. Пользователи могут искать специалистов по 14 направлениям, включая сантехнические и электромонтажные работы, отделку, сборку мебели, установку окон, дверей, кондиционеров и вентиляции, а также ремонт под ключ. В дальнейшем список категорий расширят.

В карточках объявлений доступны фотографии, описание работ, начальная цена и информация о специалисте. Заказчик и исполнитель связываются через чат, где самостоятельно договариваются об объёме работ, сроках, месте и итоговой стоимости. На старте речь идёт об офлайн-услугах, а расчёты проходят напрямую между сторонами.

Размещать объявления смогут продавцы «WB Ресейл» и новые пользователи, получившие доступ к тестированию. На начальном этапе публикация предложений бесплатна.

«WB Ресейл» запустили летом 2025 года для перепродажи товаров. В феврале 2026 года площадка разрешила размещать товары независимо от места их первоначальной покупки.