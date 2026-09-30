Эти-то точно первые? Так можно и со счёта сбиться: Honor заявила, что телефоны серии Magic 9 первыми получили сертификат как настоящие смартфоны с искусственным интеллектом

Генеральный директор Honor Ли Цзянь заявил, что смартфоны серии Magic 9 — это первая партия устройств компании, выпущенных как настоящие смартфоны с искусственным интеллектом, получившие соответствующую сертификацию.

Генеральный директор отметил, что авторитетное признание серии Honor Magic 9 как устройств с искусственным интеллектом стало возможным благодаря многолетней работе компании над аппаратными компонентами, системным ИИ и MagicOS.

Цзянь рассказал, что такое настоящий мобильный телефон с искусственным интеллектом. Описывая серию Magic 9, генеральный директор сказал: «Это не может быть просто оболочка с несколькими установленными приложениями искусственного интеллекта. Нужно поддерживать собственный интеллект на системном уровне для точного распознавания намерений и привычек пользователей, работать в замкнутом цикле между приложениями и соответствовать строгим отраслевым стандартам».

Ли Цзянь также рассматривает эту сертификацию как признак фундаментальной перестройки MagicOS 11 и новой эволюции интеллектуального агента YOYO. Honor позиционирует свою новую операционную систему как первую в отрасли, в которой реализовано коммерческое внедрение системного агента Agent Harness.

Кроме того, обновленный виртуальный помощник YOYO AI эволюционировал из обычного голосового помощника в интеллектуального агента системного уровня с возможностями выполнения задач в разных приложениях. Таким образом, как пишет huaweicentral, все эти компоненты вместе делают серию Magic 9 настоящей линейкой телефонов с искусственным интеллектом.

Ранее Honor представила Magic 9 Pro Max, сделав особый акцент на автономности и мобильной съемке.

Ещё в октябре 2024 года генеральный директор Honor Чжао Мин представил Honor Magic 7 как первый «по-настоящему умный телефон с искусственным интеллектом»: во время прямой трансляции он голосом поручил аппарату заказать три чашки кофе, и тот самостоятельно выполнил поиск, оформил заказ и доставку и предложил оплатить покупку.

В июле 2026 Nubia запустила в Китае продажи смартфона NaviX Ultra, который компания называет «первым в мире ИИ-смартфоном».

Этим же летом StepFun представила StepX Neo, заявив, что это первый в мире массовый смартфон со встроенным ИИ-агентом, который самостоятельно выполняет многоэтапные задачи от начала до конца. Не требуется никаких повторных запросов или открытия отдельных приложений.