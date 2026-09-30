Смартфонов Huawei всё больше: HarmonyOS установлена на 90 млн устройств, за день ОС получает 177 тысяч новых пользователей

Число установок HarmonyOS на смартфонах Huawei превысило 90 млн. По данным Huawei Central, ежедневно операционную систему устанавливают примерно 177,1 тыс. пользователей, что соответствует приросту около 0,7% в сутки. При сохранении такой динамики отметка в 100 млн установок может быть достигнута до конца текущего года.

В статистику входят устройства с HarmonyOS 5, HarmonyOS 6 и HarmonyOS 7. Именно пятая версия стала первым этапом перехода Huawei на полностью нативную платформу: из системы убрали библиотеки Android с открытым исходным кодом и ограничили поддержку приложений, созданных не для HarmonyOS. Вместе с этим Huawei внедрила собственное микроядро, распределенную шину SoftBus и компилятор Ark.

Источник изображения: huaweicentral // Huawei

За время развития платформы Huawei привлекла тысячи разработчиков приложений и игр. К экосистеме также присоединились крупные IT-компании и банки Китая, выпустившие нативные приложения для смартфонов и других устройств компании. По данным Counterpoint Research, HarmonyOS уже занимает третье место среди мобильных операционных систем после Android и iOS.

Пока основная аудитория HarmonyOS сосредоточена в Китае, где система фактически стала третьей альтернативой двум доминирующим мобильным платформам, iSO и Android. Huawei продолжает развивать собственный программный стек, уделяя внимание безопасности, защите пользовательских данных и совместимости программного обеспечения с аппаратной частью устройств.