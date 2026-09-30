Samsung обошел Apple по выручке на российском рынке смартфонов, а по штукам лидирует Redmi

Продажи смартфонов в России за первые 37 недель 2026 года сократились на 11,7%, а средняя цена устройства выросла до 25,8 тыс. рублей

С начала года в России было продано 15,2 млн смартфонов общей стоимостью 390,6 млрд рублей, согласно данным «М.Видео» и исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»). Средняя цена реализованного устройства увеличилась на 7,6%, достигнув 25,8 тыс. рублей. При этом рынок в денежном выражении сократился на 5% год к году.

Наиболее заметно изменилась расстановка лидеров по выручке. Samsung занял первое место, сместив Apple, причем корейский производитель одновременно увеличил продажи. В пятерку крупнейших брендов по денежному объему также вошли Apple, Redmi, Honor и Realme. Honor продемонстрировал рост как количества проданных устройств, так и выручки.

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Главная особенность текущей динамики на рынке смартфонов — заметное перераспределение спроса между брендами. В целом за первые 37 недель года рынок снизился: продажи сократились на 11,7% в количественном выражении и на 5% в денежном. При этом Samsung и Honor стали исключением из общей тенденции: оба бренда нарастили продажи и в штуках, и в денежном выражении. Более того, Samsung вышел на первое место по объему продаж в деньгах, сместив Apple с лидерской позиции, а Honor вошел в число немногих брендов, продемонстрировавших рост сразу по двум ключевым показателям. Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Компании М.Видео Никита Толпыгин:

Если учитывать количество реализованных смартфонов, картина выглядит иначе. Лидером стал Redmi, за ним расположились Samsung, Realme, Honor и Apple.

В «М.Видео» отмечают, что покупатели все чаще перераспределяют спрос между брендами с широким модельным рядом и актуальными характеристиками.