Флагманский смартфон Huawei Mate 90 Pro Max и примеры работы его камеры показали вживую за день до презентации

Смартфон получил коллекционное оформление, сменные элементы корпуса и телеобъектив с фокусным расстоянием до 240 мм

Китайское издание Mydrivers опубликовало серию живых фотографий Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition и примеры снимков, сделанных на камеру смартфона.

Главной особенностью показанной версии стал изумрудно-зеленый корпус с отделкой Florence Jade. При разном освещении оттенок заметно меняется, а золотисто-зеленая рамка сочетается с фирменным круглым блоком камер Mate Star Ring.

Коллекционное издание получило необычный модульный чехол, который фактически превращается в конструктор. Пользователь может отдельно менять заднюю панель, кольцо вокруг камер и нижние функциональные элементы.

Среди дополнительных модулей предусмотрены ароматизатор, зеркало и подсветка для съемки портретов. Благодаря разным цветам и комбинациям аксессуаров внешний вид смартфона можно изменять под конкретный сценарий.

Отдельное внимание Mydrivers уделило возможностям камеры. В примерах снимков использовались фокусные расстояния 48, 96 и 240 мм. На максимальном увеличении смартфон сохраняет детали удаленных объектов, включая лица скульптур, одежду и фактуру стен.

В дневных сценах автор отмечает естественную цветопередачу без чрезмерного повышения насыщенности, а в ночном портрете камера одновременно сохранила оттенки кожи, детали одежды, красные источники света и фиолетовый дым на фоне.

Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition также получил экран Linglong второго поколения. По впечатлениям автора, дисплей отличается высокой яркостью, четкостью и хорошей читаемостью даже при дневном освещении.

Отдельно отмечается плавность HarmonyOS 7: интерфейс быстро реагирует на жесты, а переходы между приложениями, прокрутка фотографий и ленты TikTok проходят без каких-либо задержек.