Задержка на 7 лет не помешает первому складному iPhone сразу обогнать Huawei и занять 25% рынка, считают в Counterpoint

Однако объем поставок будет зависеть от темпов развертывания производства Apple

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Согласно последнему прогнозу рынка складных смартфонов от Counterpoint Research, ожидается, что к 2026 году объем мировых поставок складных смартфонов достигнет важной кумулятивной отметки, превысив к концу года 100 миллионов единиц. Это произойдет на семдьмой год с момента запуска первого коммерчески доступного складного смартфона в 2019 году.

Counterpoint Research впервые оценила потенциальные продажи первого складного смартфона Apple. По прогнозу старшего аналитика Линь Кэю, в первый год присутствия на рынке iPhone Duo может разойтись тиражом около 6 млн устройств. При этом такой объем соответствует скорее нишевому сегменту складных смартфонов и существенно уступает продажам обычной линейки iPhone.

Ожидается, что iPhone Duo поступит в продажу в октябре по цене 2000 долларов. Если Apple действительно реализует около 6 млн устройств, ее доля на мировом рынке складных смартфонов составит около  25%. Samsung должна завершить год с 38%, при этом у Huawei будет 22%.

Задержка на 7 лет не помешает первому складному iPhone сразу обогнать Huawei и занять 25% рынка, считают в Counterpoint
Источник изображения: mydrivers // Apple

При этом итоговые продажи будут зависеть не только от спроса, но и от возможностей Apple по наращиванию производства нового устройства. По данным IDC, в 2026 году складные смартфоны будут занимать менее 3% мирового рынка мобильных устройств, а в 2027 году их доля, как ожидается, существенно не изменится.

iPhone Duo, согласно приведенным данным, получит конструкцию с внутренним складыванием. В разложенном состоянии пользователю будет доступен 7,6-дюймовый экран, а в сложенном — внешний дисплей диагональю 5,4 дюйма. Оба экрана сохранят одинаковое соотношение сторон. Смартфон будет поддерживать две eSIM и не получит физического слота для SIM-карты. Аналитики отмечают, что на первом этапе основную часть спроса могут сформировать существующие пользователи устройств Apple, тогда как долгосрочное влияние модели на рынок складных смартфонов пока остается неопределенным.

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