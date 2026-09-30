Батарея 6500 мА•ч на 6 лет работы, экран 120 Гц, защита IP64 и усиленный корпус, устойчивый к падениям. Представлен смартфон Oppo K15x

АКБ должна сохранять не менее 80% исходной емкости спустя около шести лет

Помимо старшего неубиваемого смартфона компания Oppo представила смартфон K15x. Модель оснащена аккумулятором емкостью 6500 мА•ч с номинальной емкостью 6350 мА•ч и поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт. Батарея рассчитана на 1800 циклов зарядки-разрядки: при одном полном цикле примерно раз в 1,2 дня она должна сохранять не менее 80% исходной емкости спустя около шести лет.

На передней панели установлен 6,75-дюймовый экран с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц. За работу смартфона отвечает мобильная платформа Dimensity 6300 с технологией Tide Engine.

Устройство получило защиту IP64 и усиленную «алмазную» конструкцию корпуса, рассчитанную на повышенную устойчивость к падениям.

Задняя панель выполнена с сочетанием глянцевой металлической линзы и матовой рамки с прямыми гранями. Oppo K15x выпускается в цветах Glacier White и Prism Purple.

Конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя стоит 1399 юаней, а версия с 6 ГБ и 256 ГБ — 1699 юаней.