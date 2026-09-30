Батарея 8000 мА•ч, рассчитанная на 2000 циклов, экран, распознающий мокрые пальцы, и защита IP69K: представлен неубиваемый смартфон Oppo K15s

Oppo представила смартфон K15s, который получил аккумулятор емкостью 8000 мА•ч и поддержку быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт.

Батарея рассчитана более чем на 2000 циклов зарядки-разрядки. При одном полном цикле примерно раз в 1,3 дня она должна сохранять не менее 80% исходной емкости спустя около семи лет.

Корпус смартфона защищен по степеням IP69K, IP69, IP68 и IP66. Устройство также прошло 15 испытаний на соответствие военному стандарту GJB150A-2009. Производитель применил усиленную конструкцию и заявляет о 72-месячных лабораторных испытаниях на устойчивость к старению.

Iooi K15s оснащен 6,57-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Сенсорный слой распознает касания мокрыми или жирными пальцами, а также в перчатках толщиной до 5 мм.

За производительность отвечает мобильная платформа Dimensity 6360 Max, дополненная памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Система охлаждения включает испарительную камеру площадью 4300 мм².

Основная камера получила сенсор на 50 Мп, также предусмотрены NFC, инфракрасный передатчик и функции взаимодействия с электромобилями. Смартфон доступен в цветах Wind Purple и Shadow Gray.

Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 1699 юаней, а вариант на 8 ГБ и 256 ГБ — 1999 юаней.