Представлены датчики открытия дверей и окон Xiaomi нового поколения, которые работают до 3 лет

Главным изменением по сравнению с предыдущим поколением стал переход от датчика Холла к высокочувствительному туннельному магниторезистивному сенсору

Xiaomi представила датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor 3. Сбор средств на выпуск устройства начнется 12 октября. На этапе краудфандинга новинка будет стоить 44 юаня, а рекомендованная розничная цена составит 49 юаней.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Главным изменением по сравнению с предыдущим поколением стал переход от датчика Холла к высокочувствительному туннельному магниторезистивному сенсору. Производитель заявляет о более высокой скорости отклика и меньшем энергопотреблении. В результате время работы от батареи CR2032 увеличилось с одного до трех лет при нагрузке до 30 срабатываний в день. При низком заряде приложение Mi Home предупредит пользователя о необходимости замены элемента питания.

Door and Window Sensor 3 может устанавливаться на двери, окна, ящики и дверцы шкафов. При подключении через устройства с поддержкой Bluetooth Mesh пользователи получают удаленный доступ к информации о состоянии датчиков, а также могут просматривать количество ежедневных открытий и продолжительность нахождения в открытом или закрытом состоянии.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Новинка поддерживает HyperOS Connect и позволяет создавать сценарии автоматизации через Mi Home. Например, открытие двери может включать свет, открытие окна — отключать кондиционер, а совместная работа с датчиками температуры, влажности или протечки позволяет получать напоминания о необходимости закрыть окно при дожде или повышенной влажности. Предусмотрены уведомления о нештатном открытии, закрытии и слишком длительном нахождении двери или окна в открытом состоянии. При этом по сравнению с предыдущей версией устройство лишилось датчика освещенности, зато стало компактнее.