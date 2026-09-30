Сразу и не скажешь, что это такое: Xiaomi представила сушилку Mijia в виде потолочной лампы с плазменной стерилизацией

Компания Xiaomi начала предварительные продажи умной сушилки для одежды Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max. Новинка стала первой моделью бренда с отдельной зоной бережной сушки и стерилизации.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

При размещении одежды на специальной решетке сушильный вал поднимается к вентиляционному отверстию, формируя полузакрытое пространство, в котором циркулирует горячий воздух с контролируемой температурой. Льготная цена устройства составляет 2698,75 юаня.

Система предлагает три режима: стандартную сушку с равномерным распределением горячего воздуха, интеллектуальную сушку с автоматической регулировкой температуры по данным датчика влажности и «мягкий бриз» с использованием естественного воздушного потока. За нагрев отвечает воздуховыпускной канал длиной 770 мм мощностью 1250 Вт, а отдельный режим естественной сушки использует двигатель мощностью 10 Вт. По заявлению производителя, одежда высыхает примерно в пять раз быстрее по сравнению с обычной сушкой на воздухе.

Для обработки белья предусмотрена двухступенчатая система. Сетка содержит антибактериальные компоненты с заявленной эффективностью 99%, а при включении режима стерилизации из воздуховыпускного отверстия подается высококонцентрированная плазма для дополнительной обработки и устранения запахов. Устройство прошло испытания и сертификацию Китайского центра оценки бытовой техники для товаров для матерей и детей.

Конструкция включает пять зон общей длиной 2,4 м: расширенную, бережной сушки, для часто используемой одежды, подушек и двух одеял. Максимальная нагрузка достигает 45 кг. Также предусмотрена 42-дюймовая световая панель с регулировкой яркости и цветовой температуры от 2700 до 5700 К, индексом цветопередачи Ra95 и стандартом RG0. Есть датчик приближения на базе миллиметровых волн 24 ГГц.

В сложенном состоянии толщина конструкции составляет 9 см, поддерживаются накладной и встраиваемый монтаж, управление через Mi Home, автоматизация в экосистеме Xiaomi и голосовые команды Xiao Ai. Механизм рассчитан на 6000 циклов подъема с полной нагрузкой, использует стальные тросы диаметром 2 мм и систему защиты от перегрузки, сопротивления и столкновений.