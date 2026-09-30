120 Гц, 50 Мп, аккумулятор 8000 мА•ч, ИК-передатчик, защита IP68/IP69. Vivo начала продажи смартфона Y600i в Китае

Компания Vivo начала продажи смартфона Y600i в Китае. Модель предлагается в конфигурациях с 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Младшая версия оценена в 1700 юаней, однако пока недоступна, тогда как вариант на 256 ГБ уже поступил в продажу по цене 1999 юаней.

Аппарат получил мобильную платформу Snapdragon 4 Gen 2 и аккумулятор емкостью 8000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Для съемки предусмотрены фронтальная камера на 8 Мп и основная на 50 Мп. Также смартфон оснащен инфракрасным передатчиком для управления бытовой техникой.

В Vivo Y600i установлен 6,87-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1592 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку.

Масса смартфона составляет 229 г в цветах Midnight Black и Sky Blue и 230 г в версии Starry Sky. Корпус защищен по степеням IP68 и IP69.