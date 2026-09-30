13 портов, включая четыре Thunderbolt 5, до 140 Вт и активное охлаждение. Представлена док-станция WavLink NexaDockM 13-в-1

Компания WavLink представила док-станцию NexaDockM 13-в-1 с интерфейсом Thunderbolt 5. Новинка построена на контроллере Intel JHL9480, использует внешний источник постоянного тока и оснащена встроенным вентилятором для активного охлаждения.

Для подключения к компьютеру предусмотрен один восходящий порт Thunderbolt 5 с поддержкой передачи питания USB PD мощностью до 140 Вт. Еще три нисходящих Thunderbolt 5 обеспечивают питание подключенных устройств на уровне 30, 15 и 15 Вт соответственно.

Набор интерфейсов также включает четыре USB-A со скоростью до 10 Гбит/с, два кардридера формата SD и microSD с поддержкой UHS-II, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем и сетевой порт RJ-45 на 2,5 Гбит/с.

Отдельной особенностью NexaDockM стал встроенный слот для накопителя M.2 2280. Он рассчитан на NVMe SSD с интерфейсом PCIe Gen4 ×4, поэтому док-станция может использоваться не только для расширения набора портов компьютера, но и для подключения дополнительного высокоскоростного хранилища.

На китайских площадках устройство предлагается за 1999 юаней.