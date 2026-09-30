Активная система охлаждения без вентилятора, но с ультразвуковой диафрагмой. Представлен мини-ПК Aaeon

Компания Aaeon представила компактный мини-ПК UP Xtreme PTL Edge Air на базе процессоров Intel Core Ultra 3-го поколения Panther Lake. Вместо традиционного вентилятора здесь используется активная система охлаждения AirJet от Frore Systems с ультразвуковой диафрагмой. Благодаря такой конструкции корпус стал на 35% тоньше и на 43% легче версии UP Xtreme PTL Edge с вентилятором.

Толщина устройства составляет всего 35,8 мм, а уровень шума не превышает 21 дБ(А). Производитель позиционирует мини-ПК для установки в условиях ограниченного пространства, включая тонкие терминалы самообслуживания, низкопрофильные шасси автономных мобильных роботов и компактные медицинские системы. При этом энергопотребление выросло на 6%, а допустимый диапазон рабочих температур сузился до -10...+45 °C.

UP Xtreme PTL Edge Air доступен с процессорами Intel Core X7 358H, Ultra 7 356 и Ultra 5 325. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 2280 с интерфейсом PCIe NVMe, также имеется отдельный слот для беспроводного сетевого адаптера.

Набор интерфейсов включает два USB-C со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с, два сетевых порта RJ-45 на 2,5 Гбит/с, два COM-порта и 40-контактный разъём GPIO.