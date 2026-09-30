Премиальные телевизоры идут против рынка: поставки моделей дороже $1000 вырастут, а RGB LED сравняется с OLED через три года, по данным Omdia

Omdia ожидает сокращения мирового рынка ТВ в 2027 году, но сегмент дорогих моделей продолжит расти

По прогнозу исследовательской компании Omdia, мировые поставки телевизоров в 2027 году сократятся на 1% в годовом выражении.

При этом сегмент моделей стоимостью более $1000, напротив, продемонстрирует рост на 9,3%. В Северной Америке динамика будет ещё заметнее — ожидается увеличение поставок премиальных телевизоров на 21,9%.

На рынок ТВ одновременно давят подорожание компонентов и дефицит памяти, сокращающие рентабельность производителей. Дорогие модели оказываются в более выгодном положении благодаря высокой начальной стоимости: производителям проще компенсировать рост себестоимости за счёт конечной цены. Поэтому компании также перераспределяют ресурсы в пользу премиального сегмента.

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Отдельно Omdia прогнозирует усиление позиций технологии RGB LED в дорогих телевизорах. Её доля на рынке премиальных моделей, как ожидается, будет последовательно увеличиваться и к 2028 году приблизится к показателю OLED.

К 2030 году RGB LED, согласно прогнозу исследовательской компании, может занять около 49% рынка телевизоров высокого класса.