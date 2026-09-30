Первый телевизор на HarmonyOS 7, c флагманским чипом Kirin. Линейка Huawei Mate TV 2 поступила в продажу в Китае

Huawei начала продажи серии Smart Screen Mate TV 2 — первых телевизоров компании с HarmonyOS 7 и флагманским чипом Kirin.

Источник изображения: ithome // Huawei

Стоимость в Китае начинается от 8000 юаней или 1200 долларов за 65-дюймовую модель Mate TV 2 Enjoy Edition. В линейку также вошли версии Mate TV 2 и Mate TV 2 Pro с диагоналями до 98 дюймов, а максимальная цена достигает 35 000 юаней или 5200 долларов.

Базовая версия Enjoy Edition оснащена чипом Kirin T92, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. По сравнению с предыдущим поколением производительность процессора выросла на 490% в однопоточном и на 360% в многопоточном режимах, графическая производительность увеличилась на 251%. Заявлено и 20-процентное повышение общей плавности работы. Телевизор получил Black Diamond Super MiniLED с пиковой яркостью 4000 нит, поддержкой 1,07 млрд цветов и ИИ-обработкой изображения, включая преобразование 1080p в 4K.

Корпус имеет соотношение площади экрана к передней панели 99%, а толщина телевизора составляет 36,9 мм. Система HarmonyOS 7 позволяет использовать на большом экране приложения мобильной экосистемы, запускать игры с управлением движениями и работать со стилусом Lingxi.

За звук отвечает система Huawei Sound с 2.2-канальной конфигурацией и общей мощностью 130 Вт. Акустика использует трёхполосное разделение частот: твитер работает до 40 кГц, а басовые динамики воспроизводят частоты от 22 Гц и обладают суммарной мощностью 80 Вт.

При подключении дополнительной акустики Huawei система способна формировать многоканальную конфигурацию 13.3.4.