Полный привод, 800 мм преодолеваемого брода, физические кнопки, «лосиный тест» на скорости 80 км/ч и спутниковая связь. Хардкорный кроссовер Galaxy Battleship 700 выйдет 10 октября

Первый хардкорный внедорожник марки построен на архитектуре GTA, получил крабовый ход и разворот на 180 градусов

Geely объявила дату старта продаж Galaxy Battleship 700 — новый внедорожный кроссовер поступит на китайский рынок 10 октября. Предварительная цена начинается с 199 800 юаней. Автомобиль стал первой хардкорной внедорожной моделью Geely с интеллектуальными функциями, построенной на собственной архитектуре GTA.

Кузов получил угловатые формы, расширенные колёсные арки и крупную прямоугольную решётку радиатора с непрерывной линией дневных ходовых огней. Логотип Geely подсвечивается, на крыше установлены матовые чёрные рейлинги, а сзади размещено полноразмерное запасное колесо. Габариты автомобиля составляют 5085 × 1999 мм, высота в зависимости от версии — 1895, 1912 или 1925 мм, колёсная база достигает 2900 мм.

Источник изображения: ithome // Geely

В салоне Geely сохранила физические кнопки и переключатели, включая отдельный регулятор режимов движения: интеллектуального, экономичного, комфортного и спортивного. В оснащение входят панорамная крыша и передние сиденья с аудиосистемами, встроенными в подголовники.

Galaxy Battleship 700 оснащён системой динамического управления GVMC, которая, по данным Geely, позволяет проходить «лосиный тест» на скорости 80 км/ч. Интеллектуальная система полного привода самостоятельно распределяет тягу между передней и задней осями, а среди внедорожных функций заявлены движение боком, разворот на 180 градусов, продолжение движения при проколе шины и автоматическое предотвращение столкновений с препятствиями. Глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм, также предусмотрена спутниковая связь.