Завод для массового выпуска батарей BYD Blade второго поколения полностью запущен

Новый завод уже работает на полной мощности и станет одним из ключевых центров производства аккумуляторов с технологией быстрой зарядки

BYD полностью завершила строительство и ввела в эксплуатацию производственную базу в Сиане-Сяньяне, расположенную в новом городе Циньхань района Сисянь. Предприятие стало первой производственной площадкой компании для аккумуляторов Blade второго поколения и одним из основных центров выпуска батарей на северо-западе Китая. Завод обеспечивает аккумуляторами производство электромобилей BYD в Сиане.

Предприятие охватывает полный производственный цикл: от подготовки электродов и формирования ячеек до сборки модулей и аккумуляторных блоков с последующим тестированием систем. На производстве используется интеллектуальная система MES. Кроме того, площадка стала одним из ключевых центров масштабирования технологии быстрой зарядки и позволяет локализовать выпуск основных компонентов аккумуляторных систем.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Первая аккумуляторная ячейка сошла с конвейера завода 17 октября 2025 года. При этом от подписания соглашения до запуска производства прошло всего 10 месяцев. В марте 2026 года BYD представила батарею Blade второго поколения и технологию быстрой зарядки, после чего предприятие в Сиане-Сяньяне вошло в число первых площадок для их производства.

В июне BYD сообщала, что мощности завода постепенно наращиваются, а производственная линия работает стабильно. Здесь же выпускается представленная 2 июля модель Seal 08. Компания ожидает дальнейшего увеличения ежемесячного производства батарей второго поколения во второй половине 2026 года на фоне высокого спроса на электромобили с быстрой зарядкой.