Представлен BMW 3 нового поколения: 437 сил, «дрифт» и салон от электрических моделей

Восьмое поколение бензинового седана сохранило модернизированную платформу CLAR, но получило полностью новый дизайн, интерьер и более мощную версию M350 xDrive

BMW представила восьмое поколение бензиновой 3 серии, начав с версии M350 xDrive, которая пришла на смену M340i xDrive.

Автомобиль получил затемнённую решётку радиатора, увеличенные воздухозаборники, обновлённые задние фонари, диффузор и четыре выхлопные трубы. Версии 330, 330 xDrive и M350 xDrive имеют размеры 4754 × 1849 × 1455 мм и используют модернизированную архитектуру CLAR предыдущего поколения, тогда как электрический i3 построен на новой платформе BMW.

Интерьер 3 серии теперь выполнен в стилистике новейших электрических моделей марки. В салоне появились 17,9-дюймовый наклонный информационно-развлекательный экран, система кругового обзора BMW iDrive и опциональный 3D-проекционный дисплей. Также обновлены материалы, оформление приборной панели и подсветка. Для M350 xDrive предусмотрены специальные спортивные кресла M Sport с увеличенными боковыми валиками.

Топовая версия получила 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбированный двигатель с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Суммарная мощность достигает 437 л.с., крутящий момент — 580 Н·м.

В связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом M350 xDrive разгоняется до 96 км/ч за 3,9 с, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. С опциональными спортивными шинами она возрастает до 250 км/ч. Версии 330 и 330 xDrive оснащаются 2,0-литровым турбомотором мощностью 255 л.с. и 400 Н·м.

BMW также переработала шасси: передняя подвеска получила двухрычажную схему, была увеличена ширина колеи, появились новые колёса и шины. Для M350 xDrive адаптивная подвеска M Sport входит в стандартное оснащение. Кроме того, автомобиль получит режим «Дрифт», который полностью переводит тягу на задние колёса. Его планируют активировать в следующем году с помощью OTA-обновления.