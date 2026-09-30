Литий-железо-фосфатные батареи, в сторону. Более дешёвые и дальнобойные литий-марганцевые АКБ запускают в производство, запас хода вырастет на 33%

General Motors объявила о начале подготовки к массовому выпуску аккумуляторных элементов нового поколения с литий-марганцевой химией. Производство развернут на предприятии Ultium Cells в Спринг-Хилле, штат Теннесси, которым GM управляет совместно с LG New Energy. Реконструкция завода начнётся до конца 2026 года и должна завершиться в 2028-м, после чего площадка станет первой в мире, где начнётся массовый выпуск призматических элементов такого типа.

По заявлению GM, новые батареи позволят увеличить запас хода электромобилей на 33% относительно LFP-аккумуляторов. Компания планирует устанавливать их на полноразмерные пикапы и внедорожники, обеспечив дальность хода по циклу EPA более 644 км. Первые модели с такими элементами должны выйти на рынок в 2028 году.

Источник изображения: ithome // General Motors

Литий-марганцевые аккумуляторы сохраняют сходство с традиционными тройными литий-ионными батареями, но содержат значительно меньше никеля и кобальта. Их место в химическом составе в большей степени занимает марганец. По оценке GM, его добыча и переработка обходятся дешевле и имеют меньшую экологическую нагрузку.

Производитель рассчитывает благодаря такой химии получить больший запас хода при стоимости, близкой к LFP. Таким образом, литий-марганцевые элементы должны занять промежуточную позицию между высокоэнергоёмкими тройными батареями и более доступными литий-железо-фосфатными аккумуляторами.