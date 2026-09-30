Система в 33 раза экономичнее существующих, которая 24/7 следит за авто. Представлен чип OmniVision OAX7700 с экстремально низким энергопотреблением

OAX7700 постоянно анализирует окружающую обстановку, распознаёт людей и объекты и может переводить обычные камеры в режим интеллектуального мониторинга парковки

OmniVision представила визуальный сопроцессор искусственного интеллекта OAX7700, предназначенный для постоянно работающих автомобильных камер. Чип оснащён нейропроцессором NPU и поддерживает периферийные ИИ-задачи, включая обнаружение и распознавание людей и объектов, а также определение расстояния до них. Компания позиционирует решение как способ модернизации существующих систем кругового обзора до интеллектуальных комплексов мониторинга парковки.

OAX7700 способен непрерывно отслеживать обстановку вокруг автомобиля в режиме с крайне низким энергопотреблением. При обнаружении заданного события камера автоматически переходит в обычный режим работы и записывает предшествующие событию 5–10 секунд видео. Полученная запись передаётся в электронный блок управления для дополнительного анализа и проверки, после чего при необходимости система может сформировать тревожное уведомление.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По данным OmniVision, решения для мониторинга парковки на базе OAX7700 потребляют лишь около 3% энергии по сравнению с существующими системами на рынке. При этом компания делает акцент на возможности постоянно держать камеры активными без существенного увеличения нагрузки на энергосистему автомобиля.

Сам сопроцессор выполнен в 60-контактном корпусе BGA размером 5,5 × 3,5 мм. В корпусе последовательно размещены PSRAM и флеш-память. Сейчас OAX7700 проходит испытания на образцах, а запуск серийного производства запланирован на первый квартал 2027 года.