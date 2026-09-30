400 Вт•ч/кг и $150 за кВт•ч, выдерживают прокол, не горят и не дымятся. Твердотельные аккумуляторы от Volkswagen стали ещё лучше

Китайский производитель аккумуляторов Gotion High Tech, крупнейшим акционером которой является Volkswagen Group, объявил о результатах разработки твердотельных аккумуляторов на Всемирной производственной конвенции 2026 года в Хэфэе.

Компания продолжает подготовку элементов Jinshi к коммерческому применению, включая испытания на безопасность. В марте Gotion также утвердила проект производственной линии для выпуска твердотельных аккумуляторов мощностью 2 ГВт•ч.

По заявлению производителя, элементы выдержали экстремальные испытания, в том числе прокалывание и воздействие высоких температур. Во время проверок аккумуляторы, как утверждает Gotion, не выделяли дыма и не воспламенялись. Компания считает полученные результаты подтверждением возможности сочетать высокую безопасность с увеличенной энергетической плотностью.

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Одновременно Gotion раскрыла целевые показатели для будущих коммерческих элементов. Производитель рассчитывает достичь энергетической плотности 400 Вт•ч/кг, тогда как ранее заявлял показатель 350 Вт•ч/кг. В конструкции Jinshi используется твёрдый электролит на основе сульфидов.

Отдельная цель компании связана со стоимостью: Gotion хочет вывести твердотельные аккумуляторы в так называемую «эпоху одного юаня», то есть снизить цену до 1 юаня за Вт•ч. Это соответствует примерно $150 за кВт•ч и пока более чем вдвое превышает среднюю стоимость LFP-аккумуляторов на китайском рынке.