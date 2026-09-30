Первый смартфон с двумя чипами обработки изображения, IP69K, АКБ 8800 мА•ч, телеобъективом 500 мм и стабилизацией CIPA 8.0. Камерофон Honor Magic 9 Pro Max вышел за пределы Китая

Его доставляют во многие страны мира

Ещё до анонса глобальной версии Honor Magic 9 Pro Max стал доступен для международных покупателей с доставкой во многие страны мира (России в списке нет) по цене от $1200.

Honor Magic 9 Pro Max получил 6,8-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1320 × 2868 пикселей. Панель поддерживает 1,07 млрд цветов, полный охват DCI-P3, HDR и пиковую яркость до 5000 нит. Благодаря технологии LTPO частота обновления автоматически изменяется в диапазоне от 1 до 120 Гц. Корпус соответствует стандартам защиты IP68, IP69 и IP69K.

За производительность отвечает однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с графическим ускорителем Adreno 850. Смартфон предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Возможности установки карты памяти не предусмотрено.

Основная камера включает сразу два 200-мегапиксельных модуля: главный сенсор размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией и перископический телефотомодуль с сенсором 1/1,4 дюйма и 3,5-кратным оптическим увеличением. Их дополняет 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Для селфи предусмотрен 55-мегапиксельный фронтальный модуль.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8800 мА•ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 80 Вт.