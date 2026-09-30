Уникальный экран 165 Гц и 10 000 нит, камера Sony, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. Флагманский смартфон iQOO 16 показали вживую после анонса

В оснащение входят Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, игровой чип Q4 и тройная 50-мегапиксельная камера

Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился первыми впечатлениями от iQOO 16. По его данным, смартфон стал первым устройством с сочетанием разрешения 2K и частоты обновления 165 Гц.

Панель использует материал Samsung M16 и технологию 2K LEAD 2.0. Яркость достигает 1250 нит, пиковая яркость всего экрана превышает 2800 нит, а на отдельных участках заявлено до 10 000 нит. Дисплей также получил антибликовое покрытие AR и затемнение ШИМ с частотой 3300 Гц.

За производительность отвечают Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и фирменный игровой чип Q4. В связке с движком QNSS смартфон поддерживает одновременное использование трассировки лучей, сверхвысокого разрешения и генерации дополнительных кадров.

Для игр предусмотрены сенсорная технология Q-flex, поддержка частоты 165 Гц и 4D-вибрация. Среди заявленных возможностей — запуск отдельных ААА-игр через фирменный эмулятор ПК и запись игрового видео в разрешении 8K.

Источник изображения: weibo // Digital Chat Station

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма. Её дополняют 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный модуль на базе Sony IMX882 с 3-кратным оптическим увеличением. Также заявлена фирменная технология Super Light and Shadow HDR.

Акустику обеспечивают симметричные динамики Pro 1511. Емкость аккумулятора составила 8400 мАч, поддерживает 100-ваттная зарядка.