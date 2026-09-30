Экран 120 Гц, камера Sony, разъём 3,5 мм и аккумулятор на 6000 мА·ч. Представлен HMD Vibe 2 Pro 5G
Смартфон оснащён Dimensity 6300 и Android 16
Компания HMD представила в Индии смартфон Vibe 2 Pro 5G, который стал старшей моделью серии. Новинка оценена в 15 999 рупий или 165 долларов и поступит в продажу 8 октября через Flipkart.
Смартфон оснащён 6,78-дюймовой LCD-панелью с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6300, объём оперативной памяти LPDDR4X достигает 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ.
Из коробки устройство работает под управлением Android 16, при этом HMD обещает два года обновлений безопасности без гарантии последующего обновления версии ОС.
За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Основная камера построена на 64-мегапиксельном датчике Sony IMX682 и дополнена 2-мегапиксельным макромодулем. Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп.
Также Vibe 2 Pro 5G оборудован стереодинамиками и 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом. В программную часть интегрирован ИИ-помощник Indus от Sarvam с поддержкой более 22 языков. Кроме того, смартфон поддерживает приложение Sanchar Saathi с инструментами для повышения безопасности мобильной связи.
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