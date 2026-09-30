Экран 120 Гц, камера Sony, разъём 3,5 мм и аккумулятор на 6000 мА·ч. Представлен HMD Vibe 2 Pro 5G

Компания HMD представила в Индии смартфон Vibe 2 Pro 5G, который стал старшей моделью серии. Новинка оценена в 15 999 рупий или 165 долларов и поступит в продажу 8 октября через Flipkart.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовой LCD-панелью с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6300, объём оперативной памяти LPDDR4X достигает 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ.

Источник изображения: gizmochina // HMD

Из коробки устройство работает под управлением Android 16, при этом HMD обещает два года обновлений безопасности без гарантии последующего обновления версии ОС.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Основная камера построена на 64-мегапиксельном датчике Sony IMX682 и дополнена 2-мегапиксельным макромодулем. Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп.

Источник изображения: gizmochina // HMD

Также Vibe 2 Pro 5G оборудован стереодинамиками и 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом. В программную часть интегрирован ИИ-помощник Indus от Sarvam с поддержкой более 22 языков. Кроме того, смартфон поддерживает приложение Sanchar Saathi с инструментами для повышения безопасности мобильной связи.