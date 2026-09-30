Представлен термос Xiaomi с тритановой камерой и титановым фильтром, который заваривает чай вверх дном

Xiaomi представила новый термос Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition объёмом 500 мл. Устройство предназначено для приготовления листового чая и напитков с добавками прямо в дороге. Цена заявлена на уровне 199 юаней, а сбор средств на Xiaomi Youpin начнётся 14 октября.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Главная особенность модели — необычный гравитационный механизм. Над основной колбой расположена прозрачная камера из тритана (современный сверхпрочный и безопасный пищевой пластик нового поколения), отделённая титановым фильтром. Чтобы заварить напиток, герметичный термос переворачивают: горячая вода проходит через фильтр в верхнюю камеру. Интенсивность заваривания можно контролировать визуально, а после возвращения термоса в обычное положение готовый напиток стекает обратно, тогда как чайные листья остаются в отдельном отсеке.

Основные элементы конструкции, включая корпус, фильтр и внутреннюю часть крышки, выполнены из титана чистотой более 99%. По заявлению Xiaomi, материал отличается небольшим весом, устойчивостью к коррозии и не придаёт напитку металлического привкуса.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

При необходимости термос можно использовать как обычную вакуумную колбу: верхняя камера снимается, а крышка устанавливается непосредственно на титановый корпус. Напиток температурой около 45 °C устройство способно сохранять до шести часов. Фильтр и силиконовое уплотнение снимаются для очистки, а камеру из тритана не рекомендуется подвергать воздействию кипятка. Новинка будет доступна в цветах Deep Space Gray и Moonlight Silver.