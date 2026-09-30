На очереди более 850 самолётов: спутниковый интернет Starlink пришёл в самолёты Swiss International Air Lines

Первый A320neo уже вышел на линию со спутниковой связью

Авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS) начала эксплуатацию первого самолёта с бортовой спутниковой связью Starlink.

Система заработала 28 сентября 2026 года на Airbus A320neo с регистрацией HB-JDM, получившем имя Iseltwald. Первый коммерческий рейс с новым оборудованием выполнил маршрут из Цюриха в Салоники.

Для подключения используются две низкопрофильные антенны на фюзеляже, которые обеспечивают связь пассажиров со спутниками Starlink на низкой околоземной орбите. Интернет доступен на протяжении всего полёта, включая участки маршрута над океаном.

Источник изображения: basenor // SWISS

SWISS не взимает отдельную плату за доступ к Wi-Fi с участников Miles & More и пользователей Travel ID. Сервис доступен во всех классах обслуживания — от Economy до First. При этом пассажирам запрещены голосовые и видеозвонки, а для просмотра видео и прослушивания аудио рекомендуется использовать наушники.

Запуск SWISS стал частью масштабного проекта Lufthansa Group. Ранее Starlink появился на самолётах Lufthansa, а к концу 2029 года группа планирует установить оборудование более чем на 850 лайнерах Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines.