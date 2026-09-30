SpaceX начал раздавать спутниковый интернет напрямую на обычные смартфоны в Эквадоре

Новая услуга позволит отправлять сообщения и пользоваться приложениями даже там, где нет традиционных мобильных сетей

Starlink запустила в Эквадоре сервис прямого подключения смартфонов к спутникам. Услуга Mobile заработала совместно с государственным оператором CNT_EC и позволяет владельцам совместимых телефонов обмениваться сообщениями и использовать приложения без дополнительного оборудования.

Новая система ориентирована прежде всего на территории, где отсутствует стабильное покрытие сотовых сетей. Речь идёт о прибрежных районах Эквадора, горных и лесных территориях. На начальном этапе спутниковая связь охватывает 82,4% территории страны, а также распространяется на акваторию до 12 морских миль от побережья.

Запуск стал продолжением сотрудничества Starlink и CNT, которое ранее включало развёртывание фиксированного спутникового доступа, в том числе на Галапагосских островах.

Эквадор при этом оказался среди первых стран Латинской Америки, где начала работать технология прямого подключения мобильных устройств к спутникам на низкой околоземной орбите.

Первой в регионе в ноябре 2025 года оказалась Чили: там национальный оператор Entel запустил Starlink Direct-to-Cell, начав с обмена текстовыми сообщениями в районах, где традиционной связи никогда не было. Спустя несколько месяцев SpaceX и оператор +Móvil запустили Starlink Mobile в Панаме.