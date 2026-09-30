Россия и Белоруссия готовят необычную спутниковую группировку

Исследовательские спутники запустят в 2028 году, а связь между ними позволит передавать команды через соседний аппарат

Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства планируют в 2028 году вывести на орбиту группировку из трёх научно-исследовательских спутников. Об этом сообщил заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий Объединённого института проблем информатики НАН Белоруссии Сергей Кореняко.

Разработка аппаратов ведётся в рамках программы Союзного государства, которая завершится в декабре 2026 года. В 2027 году начнётся отдельный проект по подготовке к запуску, а уже в 2028-м спутники планируется вывести на орбиту.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Главной особенностью группировки станет межспутниковая связь. Все три аппарата смогут обмениваться информацией и передавать данные непосредственно на Землю либо через соседний спутник. По словам Кореняко, установленные модули связи впервые позволят одному аппарату при необходимости дублировать команды для другого.

Белорусский спутник займётся исследованием ионосферы. Полученные данные помогут изучать ионосферные бури, способные ухудшать прохождение длинных радиоволн и влиять на работу энергетических объектов. В частности, результаты наблюдений планируется использовать для задач Белорусской АЭС.