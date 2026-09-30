Исторический орбитальный запуск Starship показали в суперзамедлении с неожиданных ракурсов

SpaceX опубликовала четыре видеозаписи в замедленной съёмке, запечатлевшие старт Starship Flight 14 с площадки Starbase.

Кадры позволяют подробно рассмотреть запуск 33 двигателей Raptor первой ступени Super Heavy и первые секунды полёта крупнейшей ракеты компании.

Запуск состоялся 28 сентября 2026 года и стал первым успешным выходом Starship на орбиту. В ходе миссии корабль также вывел 26 спутников Starlink V3.

Компания Starlink сообщила, что новая партия добавит к спутниковой группировке до 26 Тбит/с пропускной способности. Каждый Starlink V3 обеспечивает до 1 Тбит/с по нисходящему каналу и до 160 Гбит/с по восходящему.

При этом один двигатель Super Heavy и один двигатель верхней ступени отключились во время полёта, однако это не помешало выполнению ключевых задач миссии.

Успешный орбитальный полёт стал важным этапом в развитии Starship и её многоразовой архитектуры. Система рассчитана на вывод более 100 тонн полезной нагрузки на орбиту, что должно обеспечить возможность масштабирования спутниковых группировок и создать основу для будущих пилотируемых миссий.

Ранее компания опубликовала зрелищные фото запуска, а также вывода спутников на орбиту.

Компания SpaceX признала, что Starship взорвался после приводнения в Тихом океане, однако этот эпизод не является признаком проблемы или неудачного полета. Корабль не предназначен для посадки в холодную океанскую воду, поэтому разрушение аппарата после приводнения было ожидаемым сценарием.