Уникальную ракету Falcon Heavy вывезли на старт

SpaceX опубликовала видео и фотографию Falcon Heavy, которую в горизонтальном положении вывезли на транспортёре к стартовой площадке LC-39A в Космическом центре Кеннеди.

Ракета предназначена для секретной миссии NROL-97, выполняемой в интересах Национального разведывательного управления США и Космических сил США.

Запуск запланирован на 1 октября 2026 года в 23:53 по восточному времени США с исторической площадки 39A. Это 2 октября 2026 года в 06:53 по московскому времени.

После выведения полезной нагрузки боковые ускорители Falcon Heavy должны вернуться на Землю и совершить посадку на площадках LZ-1 и LZ-2.

В миссии будут использованы уже летавшие боковые ускорители: один отправится в свой четвёртый полёт, другой — во второй.

С момента своего дебюта в 2018 году и по состоянию на сентябрь 2026 года сверхтяжелая ракета-носитель компании SpaceX выполнила 13 орбитальных миссий, и все они завершились 100% успехом. Ни один запуск не привел к потере полезной нагрузки или аварии во время вывода на орбиту.