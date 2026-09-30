Ближайшая потенциально обитаемая планета находится всего в 4,2 светового года от Земли

Проксима Центавра b может стать одной из главных целей будущих поисков внеземной жизни, однако обнаружить даже самые далёкие экзопланеты удаётся лишь при особых условиях

Проксима Центавра b — одна из ближайших к Земле потенциально обитаемых экзопланет. Она находится на расстоянии около 4,2 светового года от нашей планеты. Об этом сообщила научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат физико-математических наук Владислава Ананьева.

По словам астронома, в системе Проксимы Центавра известны две планеты. При этом Проксима Центавра b рассматривается как потенциально обитаемый мир благодаря своему расположению относительно Земли. Однако само по себе это не подтверждает наличие на планете жизни.

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Для обнаружения наиболее удалённых экзопланет учёные используют метод гравитационного микролинзирования. С его помощью удаётся находить планеты на расстояниях, сопоставимых с удалённостью центра Млечного Пути. Такие объекты обнаруживают в балдже — плотном скоплении звёзд в центральной области галактики.

Метод основан на точном совпадении положения звезды-источника, звезды-линзы и наблюдателя. Поскольку вероятность такого расположения крайне мала, астрономам приходится одновременно отслеживать большое количество звёзд.