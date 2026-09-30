Ближайшая потенциально обитаемая планета находится всего в 4,2 светового года от Земли
Проксима Центавра b может стать одной из главных целей будущих поисков внеземной жизни, однако обнаружить даже самые далёкие экзопланеты удаётся лишь при особых условиях
Проксима Центавра b — одна из ближайших к Земле потенциально обитаемых экзопланет. Она находится на расстоянии около 4,2 светового года от нашей планеты. Об этом сообщила научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат физико-математических наук Владислава Ананьева.
По словам астронома, в системе Проксимы Центавра известны две планеты. При этом Проксима Центавра b рассматривается как потенциально обитаемый мир благодаря своему расположению относительно Земли. Однако само по себе это не подтверждает наличие на планете жизни.
Для обнаружения наиболее удалённых экзопланет учёные используют метод гравитационного микролинзирования. С его помощью удаётся находить планеты на расстояниях, сопоставимых с удалённостью центра Млечного Пути. Такие объекты обнаруживают в балдже — плотном скоплении звёзд в центральной области галактики.
Метод основан на точном совпадении положения звезды-источника, звезды-линзы и наблюдателя. Поскольку вероятность такого расположения крайне мала, астрономам приходится одновременно отслеживать большое количество звёзд.
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