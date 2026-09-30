OpenAI передумала становиться публичной и идти на биржу в 2026 году: Сэм Альтман назвал главную причину

Пока не адаптируется к новым возможностям ИИ и требованиям безопасности

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания не планирует выходить на биржу в 2026 году. По его словам, решение связано с необходимостью адаптироваться к стремительным изменениям в индустрии искусственного интеллекта.

Альтман отметил, что OpenAI важно сначала «крепко стоять на ногах» и разобраться, как работать в новых условиях. По его словам, после IPO компания могла бы столкнуться с дополнительным давлением со стороны инвесторов и рынка, что повлияло бы на процесс принятия решений.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Сейчас OpenAI сосредоточена на адаптации к «новым уровням» возможностей ИИ и одновременно повышает требования к безопасности технологий.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможном создании в стране специального комитета, который займется регулированием технологий искусственного интеллекта.