200 Мп, 7000 мА·ч, 100 Вт: в России стартовали продажи Huawei Nova 16s и Nova 16s Pro

Российские ретейлеры начали открытие продажи смартфонов Huawei nova 16s Pro (обзор) и nova 16s, а также беспроводных наушников FreeBuds Neo. При покупке новинок с 1 октября по 2 ноября 2026 года пользователи получат скидку до 13 тысяч рублей. Huawei nova 16s Pro в версии 12/512 ГБ с учётом скидки стоит 65 тысяч рублей, вариант 12/256 ГБ — 60 тысяч рублей. Huawei nova 16s с аналогичным объемом памяти обойдется в 50 и 45 тысяч рублей соответственно. Наушники Huawei FreeBuds Neo предлагаются за 9 тысяч рублей.

Обе модели смартфонов получили корпуса толщиной 7,1 и 7,3 мм соответственно, защиту от влаги и пыли (IP65) и 2,5D-экраны. Диагональ дисплея nova 16s Pro составляет 6,84 дюйма, яркость достигает 6000 нит. У nova 16s установлен 6,68-дюймовый экран с яркостью до 5500 нит.

Старшая модель оснащена основной камерой на 200 Мп с сенсором 1/1,28 дюйма и телеобъективом 50 Мп с 3,7-кратным оптическим зумом. За производительность отвечает SoC Kirin 9010S. Huawei nova 16s получил Kirin 8020. Оба смартфона оснащены аккумулятором на 7000 мА·ч и поддерживают зарядку мощностью 100 Вт.

FreeBuds Neo оборудованы 11-мм динамическими излучателями, поддержкой LDAC и активным шумоподавлением. Заявленное время работы составляет до 10 часов без кейса и до 40 часов с ним. Для голосовых вызовов используется отдельный чип с алгоритмами обработки звука на базе ИИ.