У Xbox наконец-то есть свой аналог «платины» PlayStaion. Компания представила трофей Mythic Achievements

На консолях Xbox наконец-то появился аналог платинового трофея PlayStation и трофея-подсолнуха Steam. Сегодня Microsoft представила Mythic Achievements или мифическое достижение.

Как и в случае PlayStatation или Steam, геймеры получат этот трофей после получения всех основных «ачивок» в той или иной игре. Выход дополнения к игре и появление новых достижений не влияет на раннее полученный Mythic Achievements.

Компания сразу добавила Mythic Achievements в том числе и в старые игры, включая проекты для Xbox 360. Более того, если у игрока ранее были получены все основные трофеи, то сейчас он автоматом получит новый мифический.

Пока что новшество доступно только участникам программы Xbox Insider.