Россияне стали на 25% чаще использовать ИИ для защиты от мошенников

Спрос на инструменты цифровой безопасности виртуального ассистента «Ева» от «МегаФона» за год вырос на 25%. Сервис блокирует нежелательные звонки и с помощью искусственного интеллекта выявляет признаки мошенничества. Согласно анализу обезличенных данных, 56% пользователей расширенных защитных возможностей составляют мужчины.

Основная аудитория «Евы» — россияне старше 30 лет. На пользователей в возрасте 31–45 лет приходится 42%, ещё 37% составляют абоненты от 46 до 65 лет. Доля клиентов старше 65 лет достигает 10%.

Помимо блокировки спама, пользователи подключают инструменты для обнаружения синтезированной речи и дипфейков, а также опцию «Семейная безопасность+», предназначенную для защиты близких.

Ежемесячно «Ева» блокирует более 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков. В июне число заблокированных вызовов было на 23% выше среднемесячного показателя.

Чаще всего сервис используют абоненты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской и Ростовской областей, а также Башкортостана.