На смартфон Honor Turbo опрокинули 22-килограммовую костяшку домино, а цепочку запустил элемент весом 1 г

Неизвестные энтузиасты по заданию Honor провели краш-тест смартфона Honor Turbo с помощью цепной реакции домино. В ряду было 12 элементов: первый высотой 11 мм и массой около 1 г, последний — высотой 865 мм и массой 22,1 кг. Этот последний блок и упал на смартфон. По данным компании, аппарат выдержал удар без повреждений.

Принцип взяли из известного эксперимента физика Лорна Уайтхеда: падающая костяшка может опрокинуть следующую, которая примерно в полтора раза больше неё. В тестовом ряду высота от первого элемента к последнему выросла почти в 79 раз, а масса — примерно в 22 тысячи раз. Смартфон положили горизонтально на подиум из МДФ в зоне падения финального блока, в 50 см от него.

Силу удара не измеряли, а рассчитали. По данным авторов эксперимента, в вертикальном положении у финального блока примерно в 1,72 млн раз больше потенциальной энергии, чем у первого. Средняя сила воздействия на смартфон получилась около 2160 Н. Это сопоставимо с весом груза массой 220 кг и в десять раз больше собственного веса блока. Физик Илья Ахметшин уточнил, что оценку получили без силомера и она зависит от допущений модели. В частности, путь торможения в 2 мм взят условно, а не измерен на этом смартфоне.