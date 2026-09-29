9020 мАч в корпусе толщиной всего 5,74 мм. Представлен iQOO Pad Ultra — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Вместе с флагманским смартфоном iQOO 16 сегодня вышел флагманский планшет Pad Ultra. Это первый в мире планшет на базе новой 2-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Продажи стартуют 15 октября. Цены такие: 12/256 ГБ — 895 долларов, 16/256 ГБ — 1070 долларов, 16/512 ГБ — 1190 долларов, 16 ГБ/1 ТБ — 1340 долларов.

iQOO Pad Ultra получил панель OLED с разрешением 2К, диагональю 8,8 дюйма, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Планшет получил батарею емкостью 9020 мА·ч, при этом толщина корпуса составляет всего 5,74 мм. Масса планшета — 298 граммов.

Для сохранения высокой производительности во время длительных игровых сессий планшет оснащен системой Ice Dome Five-Fold Air Cooling. Внутри установлен вентилятор размером 30 × 30 × 3,5 мм, способный создавать воздушный поток до 0,94 CFM. Воздух поступает через отверстия в передней и боковых частях корпуса, скорость вращения вентилятора регулируется автоматически. iQOO заявляет поддержку эмуляторов, с помощью которых можно авторизоваться в Steam и запускать компьютерные AAA-игры непосредственно на устройстве. Блок камеры дополнен RGB-подсветкой с шестью вариантами эффектов.

Планшет работает под управлением OriginOS 7 HD. Система поддерживает многозадачность и технологию Storage Compression 2.0, которая, по заявлению iQOO, позволяет уменьшать объем, занимаемый данными, до 30%.