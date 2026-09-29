В России займутся электроникой на материалах толщиной в несколько атомов

МФТИ и «Швабе» объединятся для разработки перспективных процессоров, памяти и сенсоров

Холдинг «Швабе» и Московский физико-технический институт (МФТИ) договорились совместно разрабатывать технологии для нового поколения энергоэффективной электроники и фотоники. Полученные решения планируется использовать при создании процессоров, памяти и сенсоров с пониженным энергопотреблением.

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Работа будет проходить в рамках Научного центра мирового уровня «Центр перспективной микроэлектроники» на базе МФТИ. Одним из ключевых направлений станут исследования новых функциональных материалов различной размерности, в том числе структур со слоями толщиной всего в несколько атомов.

МФТИ сосредоточится на фундаментальных исследованиях: специалисты института будут создавать и изучать новые материалы, а также разрабатывать экспериментальные прототипы электронных компонентов. «Швабе» займется адаптацией перспективных технологий под требования реальных устройств и промышленного производства.

Разработки предполагается применять как в микроэлектронике, так и в фотонике. Новые материалы могут снизить энергозатраты на обработку и хранение информации, что становится особенно актуальным по мере роста вычислительной мощности процессоров и распространения систем искусственного интеллекта.

Компании холдинга уже сотрудничают с МФТИ через базовые кафедры в НПО «Орион» и НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха. Новое соглашение должно расширить это сотрудничество и сосредоточить его на конкретных проектах в области перспективной микроэлектроники.