Новейший Airbus A350F впервые поднялся в небо, полёт длился более 4 часов

Новейший грузовой самолет Airbus A350F сегодня впервые поднялся в небо и успешно завершил первый полет. Первый прототип с серийным номером MSN 700 провел в воздухе более четырех часов, после чего вернулся в аэропорт Тулуза-Бланьяк. Перед посадкой экипаж выполнил проход над взлетно-посадочной полосой. Этот полет ознаменовал начало полноценной летной программы испытаний A350F. Изначально Airbus предварительно планировал поднять самолет в воздух 24 сентября, однако дебют перенесли на пять дней.

Для испытательной программы построены два прототипа. Второй A350F также планируется впервые поднять в воздух до конца 2026 года. Вместе самолеты должны пройти комплекс проверок, необходимых для сертификации новой грузовой модификации.

A350F создается на базе пассажирского семейства A350 и станет крупнейшим специализированным грузовым самолетом Airbus нового поколения. Максимальная полезная нагрузка заявлена на уровне 111 тонн. С грузом массой 109 тонн лайнер сможет преодолевать около 8700 км.

Основным конкурентом A350F станет Boeing 777-8 Freighter. Airbus рассчитывает использовать новый самолет для укрепления своих позиций на рынке дальнемагистральных грузовых перевозок, где Boeing традиционно занимает сильные позиции.