530 л.с. и полный привод за 5,9 млн рублей: в России начали продавать новейший гибридный универсал Lynk & Co 07 GT

В России появился новый гибридный универсал Lynk & Co 07 GT, мировая премьера которого состоялась в Китае летом 2026 года. По данным «Российской газеты», один из московских автосалонов уже продает автомобиль из наличия за 5,9 млн рублей. На машину предоставляется дилерская гарантия.

Для российского рынка доступна полноприводная версия с подключаемой гибридной силовой установкой. Она объединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, а суммарная мощность достигает 530 л.с. Габариты модели составляют 4846 х 1900 х 1485 мм, колесная база — 2843 мм. Объем багажника — от 614 до 1665 литров.

В оснащение входит медиасистема с экраном диагональю 15,4 дюйма и разрешением 2,5К, проекционный экран, аудиосистема Harman Kardon мощностью 1600 Вт с 23 динамиками, сиденья с кожей наппа, подогревом, вентиляцией и встроенным массажем.

Официально Lynk & Co 07 GT в России пока не продается, поэтому автомобили ввозят по схеме альтернативного импорта.