530 л.с. и полный привод за 5,9 млн рублей: в России начали продавать новейший гибридный универсал Lynk & Co 07 GT

С дилерской гарантией

Авто и транспортGeelyLynk & Co

В России появился новый гибридный универсал Lynk & Co 07 GT, мировая премьера которого состоялась в Китае летом 2026 года. По данным «Российской газеты», один из московских автосалонов уже продает автомобиль из наличия за 5,9 млн рублей. На машину предоставляется дилерская гарантия.

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Источник изображения: Lynk & Co

Для российского рынка доступна полноприводная версия с подключаемой гибридной силовой установкой. Она объединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, а суммарная мощность достигает 530 л.с. Габариты модели составляют 4846 х 1900 х 1485 мм, колесная база — 2843 мм. Объем багажника — от 614 до 1665 литров.

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Источник изображения: Lynk & Co

В оснащение входит медиасистема с экраном диагональю 15,4 дюйма и разрешением 2,5К, проекционный экран, аудиосистема Harman Kardon мощностью 1600 Вт с 23 динамиками, сиденья с кожей наппа, подогревом, вентиляцией и встроенным массажем.

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Источник изображения: Lynk & Co

Официально Lynk & Co 07 GT в России пока не продается, поэтому автомобили ввозят по схеме альтернативного импорта.

1129 л.с., полный привод, запас хода 1770 км и большой внедорожный потенциал. Продажи Geely Galaxy Battleship 700 стартуют 10 октября, за машину просят от 200 тыс. юаней (2,5 млн рублей)У Xbox наконец-то есть свой аналог «платины» PlayStaion. Компания представила трофей Mythic Achievements

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