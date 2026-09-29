1129 л.с., полный привод, запас хода 1770 км и большой внедорожный потенциал. Продажи Geely Galaxy Battleship 700 стартуют 10 октября, за машину просят от 200 тыс. юаней (2,5 млн рублей)

Но это по предзаказу, а в рознице новый флагманский внедорожник Geely, скорее всего, будет дешевле

Geely сообщила о том, что новый флагманский внедорожник Galaxy Battleship 700 выйдет на домашний рынок 10 октября. Тогда же объявят розничные цены, на данный момент на машину можно оформить предзаказ, на выбор — 6 комплектаций по цене от 200 до 390 тыс. юаней (от 2,5 до 4,9 млн рублей). По данным компании, за первые девять минут было оформлено более 10 тысяч предзаказов, а за час их число достигло 43 900.

Galaxy Battleship 700 — крупный подключаемый гибридный внедорожник длиной 5085 мм, шириной 1999 мм и колесной базой 2900 мм. Минимальный дорожный просвет составляет 233 мм, углы въезда и съезда — 30 и 31 градус соответственно.

Самая мощная версия оснащается 2-литровым ДВС и тремя электромоторами. Совокупная мощность составляет 1129 л.с., разгон с места до 100 км/ч — 3,95 секунды. В самых доступных версиях используется 1,5-литровый турбированный мотор. Блокировка дифференциала предусмотрена уже в базовой версии.

Все варианты внедорожника оснащаются литий-железо-фосфатной батареей CATL емкостью 47,14 кВт·ч. Максимальный совокупный запас хода — 1770 км.

Автомобиль оснащается гидравлической подвеской и электронноуправляемыми амортизаторами CCD. Geely также заявляет систему на базе ИИ, которая способна управлять работой подвески для снижения последствий столкновений и адаптации автомобиля к различным дорожным условиям. Для работы комплексов помощи водителю на крыше установлен лидар.

В оснащение входит 18,5-литровый холодильник, кресла с 14-точечным массажем, панорамная крыша.

Дизайн Battleship 700 выполнен в стилистике современных внедорожников: угловатый кузов, распашная задняя дверь и вынесенное наружу запасное колесо. Кроме того, Geely подготовила более 100 заводских аксессуаров для внедорожной эксплуатации.